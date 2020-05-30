Türkiye Futbol Federasyonu’ndan çıkan 12 Haziran kararı sonrasında çalışmalara başlayan Siyah-Beyazlılar, kalan 8 haftada en iyisini hedefliyor...

Zirve yarışında lider Trabzonspor’un 9 puan gerisinde bulunan Kara Kartal, kalan mücadelelerini en az kayıpla tamamlayıp şampiyonluk konusundaki şansını sonuna kadar zorlamak istiyor. 26 hafta sonunda; Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray ve Sivasspor’un ardından 44 puanla 5. sırada bulunmaları sebebiyle mutlu son için matematiksel olarak rakiplerinden şanslarının daha az olduğunu kabul eden teknik direktör Sergen Yalçın, buna rağmen yarışta son düdüğe kadar kalmak istiyor. Bu konuda oyuncularını motive eden genç teknik adam, 8 maçta kazanılacak 24 puan olduğuna işaret edip pes etmeden tüm güçleriyle mücadele etmelerini bekliyor.





Aman nazar değmesin...

Bu sezon takımda yaşanan sakatlıklar sebebiyle bir türlü tam kadro olarak çalışmada bulunamayan Kara Kartal’da bir ilk yaşandı. Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Enzo Roco, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Abdoulay Diaby, Kevin N’Koudou ve Güven Yalçın gibi oyuncularından sakatlık sebebiyle kısa süreliğine kaybeden Beşiktaş’ta bu kez neşeli günler yaşanıyor. Dizindeki sakatlığı atlatan Dorukhan’dan sonra adale problemini geride bırakıp çalışmalarda yer alan Douglas’la birlikte Siyah-Beyazlılar’da bu sezon ilk kez sorunu olan futbolcu kalmadı. Kulüpte yapılan 2 Kovid-19 testinin de negatif çıkması sonrasında oyuncular, 13 Haziran’daki Antalyaspor maçına tam bir şekilde hazırlanıyor.

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Krizden fırsat doğabilir

Normal şartlar altında 26. haftanın sonunda; Trabzonspor, Başakşehir ve Galatasaray arasında geçmesi beklenen Süper Lig’deki şampiyonluk yarışında, pandemi süreciyle birlikte işler karıştı. Maçların seyircisiz olarak belirlenmesi, çoğu takım ve futbolcunun lige tam anlamıyla hazır olmaması, ilerleyen haftalarda Kovid-19’un hangi kulübü ne kadar etkileyeceğinin belirsizliği gibi birçok etken, ligin gidişatını belirleyecek. Ortada kazanılacak 24 puan varken zirvenin sadece 9 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, bu krizi sportif olarak fırsata çeviren taraf olabilir. Kovid-19 etkenlerine ek olarak yeni kontrat ve maaş indirimi görüşmeleri, olumlu bir şekilde atlatılabilirse Kartal, şansını son ana kadar zorlayabilir.

Gökmen Özcan