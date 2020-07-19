Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

Victor Ruiz için alacak verecek işleri yanlış konuşuluyor. Sadece pandemi döneminde alacaklarını alamadı. Yaptığı bize göre yanlış daha iki maçımız vardı. Gitmek istiyorsan sonra yine git.İki maçtır kazanıyoruz. İyi bir durumdayız. Ligi 3. bitirmek istiyoruz. Derbi için oyuncuları konsantre etmeye gerek yok. Oyuncular otomatikman konsantre olurlar. Gönül şampiyonluk maçı olsun isterdi. Umarım güzel bir müsabaka olur. Centilmence ve dostça bir 90 dakika izleriz