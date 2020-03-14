Beşiktaş'ın genç teknik adamı Sergen Yalçın, dünkü idman öncesinde oyuncularıyla yarınki derbiyle ilgili olarak bir toplantı gerçekleştirdi. Corona virüsü sebebiyle seyircisiz olarak oynanması kararlaştırılan mücadele için görüşlerini aktaran Sergen Yalçın’ın, “Derbinin seyircisiz oynanacak olması bizim için avantaj değil. Boş tribünler önünde bir karşılaşmaya çıkmak motivasyon anlamında daha zor. Bu maç, bizim için sezonun finali niteliğinde... Böyle bir ortamda oynamak elbette sıkıntı yaratabilir. Bunu, tecrübemizle aşıp istediğimiz galibiyeti alabilecek güçteyiz” sözlerini sarf ettiği öğrenildi.

‘Oyun alanı tanımak yok!’

Süper Lig’de son 2 karşılaşmayı da kazanarak iyi bir çıkış yakaladıklarını belirten Sergen Yalçın, Galatasaray’ı yenerek hem serilerini sürdürüp hem de zirve yarışındaki rakipleriyle aralarındaki puan farkını düşüreceklerini hatırlattığı kaydedildi. Yalçın’ın, “Rakibe olabildiğince oyun alanı tanımayıp bulduğumuz fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor” dediği bildirildi.

Orhan Yıldırım



