Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor’u 6-0 mağlup eden Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, Hırvat futbolcu Mandzukic ile ilgilendiklerini söyledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, “Böyle bir süreçte hastalık var, devamında oyuncular hasta olabilirler. Daha geniş bir kadro kimseye sıkıntı oluşturmaz. Alabilirsek tabii ki transfer istiyoruz. Bu süreçte oyuncuların hepsini kullanıyoruz. Kadromuzu biraz daha güçlendirip geliştirirsek bunun kimseye zararı olmaz. Şu anda transferle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Olursa iyi olur. Mandzukic’le ilgileniyoruz. Şartlar uygun olabilirse, olabilir. Henüz net bir şey önümüzde yok” ifadelerini kullandı.

‘Skor, fantastik oldu’

Karşılaşma ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yalçın, “Oyun ve skor olarak sahada çok iyi şeyler olduğunu söyleyebilirim. Skor biraz fantastik oldu. Uzun süredir böyle sonuçlar çıkmıyor. Arzuluyduk, önde inanılmaz baskılar yaptık ve rakibi hataya zorladık. Bu baskılar da sonuç verdi. Oyuncuların performansından memnunum. İyi bir maç izlettiler. İzlerken biz de kenarda zevk aldık. İstek ve arzularından fazlasıyla memnunum. Birbirlerini çok seviyorlar. Sezon başından beri antrenmanlarda tartışma bile çıkmadı. Birbirlerine o kadar bağlılar ki saha içinde de birbirleri için mücadele ediyorlar. Biz sadece ne yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Onlar da çaba gösteriyorlar ve kazanıyorlar. Bu galibiyetler onların eseri” sözlerini sarf etti.

1 milyon Euro ve bonus...

Ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü ve bir stoper takviyesi yapmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, ilk olarak dönem başında son anda askıya aldıkları golcü hamlesi için harekete geçti. Bu doğrultuda sezon başında 4.5 milyon Euro’luk maaş konusunda ısrarcı olması sebebiyle kulübün kapısından dönen Mario Mandzukic için tekrar çalışma başlatan Beşiktaş Yönetimi, 34 yaşındaki futbolcuyla yaptığı pazarlıklarda önemli aşama kaydetti. Yarım dönemi boşta geçiren ve bir an önce futbola geri dönmek isteyen dünyaca ünlü futbolcunun, yüksek maaş beklentisi konusunda geri adım atması sonrasında görüşmelerde oldukça hızlı ilerleyen Kara Kartal, yarım dönemde 1 milyon Euro artı bonuslar üzerinden Mandzukic’i ikna etmeye oldukça yaklaştı.



