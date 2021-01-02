Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kulübün Youtube kanalında taraftarın kendisi için gönderdiği soruları yanıtladı. Siyah-Beyazlılar’ın A Takım Medya Sorumlusu Bülent Ülgen’in moderatörlüğünü yaptığı programda konuşan Yalçın, taraftarın tribüne dönmesini merakla beklediğini söyledi. Başarılı teknik adam, “Benim oynatmak istediğim futbol aslında bu değil. Tribünde taraftar olsa, ben çok daha farklı bir oyun oynatacağım. Camiamız kenetlenmiş durumda ve arkamızdalar, biz de onlara en iyisini vermek istiyoruz” diye konuştu.

‘2 transfer istiyorum’

2020 yılında en unutamadığı maçı da açıklayan 48 yaşındaki teknik adam, “Geride kalan 1 yıla baktığımızda unutamadığım maç diyebileceğim Fenerbahçe maçı var. Bazen benim de sınırları aştığım bir maçtı. Yaşananlardan, başımıza gelenlerden sınırları aştığımız olabiliyor ama insanız biz de. Zaman zaman atılıyoruz ama kimseye saygısızca kelimeler kullanmam” şeklinde konuştu. Yalçın, ara transfer dönemi için beklentisini ise, “2 transfer istiyorum aslında ama ekonomik durumlar biraz sıkıntılı. Elimizde oyuncu profilleri de hazır. Alabileceğimiz oyuncular da var” sözleriyle anlattı.