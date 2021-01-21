Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Son 7 maçtan 6 galibiyet çıkaran, geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı devirerek moral depolayan Sergen Yalçın'ın ekibi, Fatih Karagümrük engelini de aşarak liderliği devam ettirmek istiyor. Konyaspor ve Gençlerbirliği galibiyetleriyle ayağa kalkan Karagümrük ise serisini güçlü rakibi karşısında sürdürme peşinde olacak.

Süper Lig'in 20. haftasında Olimpiyat Stadyumu'nda Karagümrük ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç öncesi öenmli açıklamalarda bulundu ve "Stadyum güzel ama kulübeler çok uzak ve alçakta. Mantıksız buldum. UEFA ısınmalarda ceza alanı içini kullanamıyoruz. Anlamadık saçma sapan bir şey." ifadelerini kullandı.





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İşte Sergen Yalçın'ın maç öncesi açıklamaları:

"Stadyum güzel ama kulübeler çok uzak ve alçakta. Mantıksız buldum. UEFA ısınmalarda ceza alanı içini kullanamıyoruz. Anlamadık saçma sapan bir şey. Neden maç yapıyoruz o zaman burada."

"Stadyum güzel ama kulübeler çok uzak ve alçakta. Mantıksız buldum. UEFA yüzünden ısınmalarda ceza alanı içini kullanamıyoruz. UEFA izin vermiyormuş. Anlamadık saçma sapan bir şey. Neden maç yapıyoruz o zaman burada."







