Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncu Zafer Algöz'le instagramda canlı yayın yaptı. Kısa bir sohbet niteliğinde gündemi de değerlendiren Beşiktaş'ın hocası Talisca'nın transfer ile ilgili de konuştu.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın instagram hesabından Zafer Algöz ile birlikte canlı yayında bir sohbet gerçekleştirdi. Siyah beyazlıların teknik patronu takıma gelmesini istediği oyuncuyu da açıkladı.









İşte Sergen Yalçın'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar:

2 haftadır evdeyim. Valla hiçbir şey yapmıyoruz.

Cüneyt Çakır çok üst düzey bir hakem. Ancak Türkiye'de yönettiği maç ile Şampiyonlar Ligi'nde yönettiği maçlar arasında bariz farklar var.

Süper Lig'i şu anki haliyle tescil edemezsin. Kimse bundan memnun kalmaz. Nisan ayı çok zor belki Mayıs 15 belki de Haziran 15 olur.

Messi ile Ronaldo'yu kıyaslıyorlar. İkisinin de özellikler çok farklı. Bir tanesi tamamen fizik gücüyle ötekisi tamamen yeteneğine dayalı oynayan bir oyuncu. Ama hiçbir zaman bir Maradona değil.

Bazı oyuncularla ilgili onu alalım bunu alalım diye yorumlar yapıyorlar. Böyle her istediğimiz oyuncuyu alamıyoruz. Biz de istiyoruz Fabri'yi alalım onu alalım bunu.

TALISCA SÖZLERİ

Talisca'yı tabiiki takımda isterim, kim istemez ama şartlar pek elverişli değil. Keşke gelse. Talisca'yı şu anda alamayız. Talisca'nın Çin'de kazandığı parayı şu an Türkiye'de ödeyecek takım zor bulunur.

O gitsin, bu gitsin, şu gitsin diyorlar. Play Station oynuyor ya herkes takım kuruyorsun, bozuyorsun. Bunlar normal hayatta olmuyor.

Aldığımız sorumluluğun farkındayız, çok zor şartlarda geldik. Ama hiç kimse merak etmesin elimizden gelenin fazlasını yapacağız.