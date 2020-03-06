Abdullah Avcı’dan görevi devraldıktan sonra takımı ayağa kaldıran teknik direktör Sergen Yalçın, oynattığı futbolla tam not aldı.

Sergen hocanın hedefi artık galibiyet serisi yakalamak. Kalan 10 haftada zirve yarışında her şeyin olabileceğini belirten genç çalıştırıcı, oyuncularıyla yaptığı toplantıda uyarılarda bulundu.

Sonraki hafta deplasmanda oynayacakları Galatasaray derbisini unutmalarını isteyen Yalçın, “En önemli maç, Ankaragücü maçı. Galatasaray’ı sonra düşünürüz. Gol yollarında artık sonuca gitmemiz önemli. Bizim seri yakalamamız gerekiyor. Üst üste kazanırsak, bu ligde her türlü sürpriz olur” dediği öğrenildi.