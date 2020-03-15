Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İki tarafın da iyi mücadele ettiğini belirten Yalçın, "Sonuç iki tarafı da memnun etmeyecek bir sonuç. Biz de kazanmak istiyorduk, onlar da kazanmak istiyordu. İki taraf da iyi mücadele etti. Taktik anlamda biraz önde oynadık biraz bekledik, dengeli bir maç oldu, bence çok seyir zevki vermedi." dedi.

'Yaşanan durum nedeniyle herkesin kafası karışık'

Corona virüsü salgını sebebiyle oyuncularının tedirgin olduğunu ifade eden deneyimli hoca, , "İki takım da birbirini iyi etüt etmiş bence. Birer ikişer pozisyon var oyunun tamamında, mücadele anlamında iyi ama seyircileri tatmin edecek bir maç olduğunu düşünmüyorum. Bazen böyle maçlar oluyor, böyle derbiler oynanabiliyor. Bizim oyuncular çarşamba veya perşembe toplantı yaptılar aralarında. Yabancılarda bazı korkular var, çekiniyorlar, Türk oyuncular daha temkinli. Türkiye şu an dünyanın en güvenli ülkesi, burada olmak onlar için daha iyi. Taraftar olmayınca bizim sesimiz bile duyuluyordu muhtemelen, konuşmalarımıza dikkat ettik. Bence iki takım oyuncularını da etkiledi yaşanan durumdan. Bu hareketsiz ve sessiz ortamda atananın kazanacağı bir maç gibiydi. Mutlu musunuz derseniz değiliz, mutsuz musunuz derseniz o da değil. Yaşanan durum nedeniyle herkesin kafası karışık." ifadelerini kullandı.

'Kenardan istediğimiz hamleleri yapamadık'

Çok söylenecek bir şey olmadığını vurgulayan Yalçın, "Gökhan sakatlanıp Lens girince çok şansımız kalmadı hamle için, sonra Boateng de sakatlandı ve Ljajic'i aldık. Çok söylenecek bir şey yok. Kenardan istediğimiz hamleleri yapamadık, mecburen yaptık sakatlıklar yüzünden." diye konuştu.