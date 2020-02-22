Beşiktaş teknik direktöre Sergen Yalçın Trabzonspor ile oynayacakları mücadele öncesi yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a konuştu.

İşte Sergen Yalçın'ın yaptığı açıklamalar...

Kolay bir maç olmayacak. Trabzonspor olduğu yeri hak eden bir takım. Alternatifli bir kadroları var. Kazanma alışkanlığı olan bir takımlar. Bizim için durum farklı. Var olmaya çalışan bir takımız. Biz ise ön taraftan kopmamak istiyoruz. Kazanmamız gerekiyor. Bunun çok net farkındayız. Geçen hafta kaybetmemize rağmen moral bozukluğu yok, pozitife giden bir görüntü var oyuncularda.

Adem Ljajiç'in son durumu...

Adem Ljajic'i 1 haftadır görmedim. (Gülerek) Ciddi bir sorunu var. Bu hafta antrenmanlara katılmadı. Farklı bir durumu yok, sadece hasta ve antrenmanlara katılamadı. Önümüzdeki hafta herhalde başlar."