Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve futbolcu Welinton Souza, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla yapacakları maça ilişkin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Sergen Yalçın, "Kendi oyunumuzdan ödün vermemeye çalışıyoruz. Dortmund maçında hücum oynayan, riskleri de alan bir Beşiktaş vardı. Yarın da isteğimiz bunu görmek. İyi oynayan, mücadele eden ve 3 puanı alan Beşiktaş'ı görmek istiyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi kolay değil. Sakatlıktan dönüşle, oyuncuların maç kondisyonunu yakalaması aynı şey değil. Bu biraz süre alıyor. O yüzden bazı oyuncularla ilgili problem yaşıyoruz. Tek isteğim; oyuncularımızın hepsinin sağlıklı dönmesi ve tekrar iyi seviyemizi yakalamak" dedi.

N'Sakala'nın bölgesinin kendilerinin en rahat olduğu bölge olduğunu ifade eden Yalçın, "Türkiye'de mecburen yerli oyuncu tercih etmek zorundayız ama yarın N'Sakala oynayacak. Pjanic'i de kullanacağız. Umarım tekrar bir sakatlık yaşanmaz. İki potansiyelli kalecimiz var. Son maçta Ersin, milli takımdan yeni gelmişti, o yüzden Mert'i kullandık. Yenilen golleri hep kalecilere bağlıyoruz ama bu, doğru bir mantık değil. Kaleciler her zaman gol yer, iyiler basit goller de yer. Yarın Ersin oynayacak. Atiba, Başakşehir maçından önce ısındığı sırada topa vururken ayağını yere vurmuş. Kullanmayabilirdik de ama oynamak istedi, sonra çıktı. Bir dahaki milli araya kadar olmayacak gibi. N'Koudou ve Mehmet Topal önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak" dedi.

Yarın kazanmak istediklerini söyleyen Yalçın, "Kafamızda herhangi bir hedef yok, sadece yarınki maçı kazanmak istiyoruz. Taraftarımızın da desteğiyle inşallah güzel bir skorla sahadan ayrılırız. Yarın maça Alex Teixeira ile başlayacağız. İlk 2 şansımız olabilir mi çok düşünmüyoruz. Tek konsantre olduğumuz konu yarınki maçı kazanmak" dedi.

Geçen sezon sokağa çıkma yasağında bile kamp yaptıklarını ifade eden deneyimli teknik direktör, "Ama oyuncularımız, aileleriyle vakit geçirsin, dinlensin istiyoruz. Yapmıyorsak tek sebebi bu. Bu tür konular sadece bizim ülkemizde gündem oluyor herhalde. Geçen sene de hoca tesiste duruyor mu diye sordular. Şampiyonlar Ligi istatistiklerine yaklaşmak zorundayız. Türkiye'deki istatistiklerde kalırsak Avrupa'da pek şansımız olmaz. İki lig arasındaki sorunu, oynadığımız maçlarda yaşıyoruz. Dortmund maçında bile çok mücadele ettik ama yine de yakalayamadık o seviyeyi. Yarın iyi mi oynarız, kazanır mıyız bilemiyorum ama iyi hazırlandık. Umarım yarın her şey istediğimiz gibi olur. " dedi.

Welinton, "Sakatlık yaşadım, işimin bir parçası, olabilecek bir durum ama atlattım. Geçen seneden çok arkadaş var aramızda, geçen sene defans olarak iyiydik. Nasıl geçen sene iyi defans yaptıysak, sezon başında yaptıysak, iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. İki güçlü takıma karşı iyi oynadık. Yarın da Sporting karşısında iyi oynayıp, kazanmak istiyoruz. Bütün maçları kazanmak istiyoruz, geleceğe parlak bakmak istiyoruz" dedi.