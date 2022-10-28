Beşiktaş 'ta Valerien Ismael 'in yerine Şenol Güneş'in teknik direktörlüge gelmesinin ardından Sergen Yalçın'la ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş'ın futbol şubesinden sorumlu eski yöneticisi Celal Kolot, Sergen Yalçın'ın Şenol Güneş kararından sonra isyan ettiğini açıkladı.









Sergen Yalçın: Bize oyun oynadılar!

Radyospor'da canlı yayın konuğu olan Kolot, şöyle konuştu: ''Sergen'le görüşüldü; kendisine 'bekleyin' dendi. Ama haber vermediler. Sergen Yalçın, 'Bize oyun oynadılar. Bizimle görüşürken Aslında Şenol Güneş'le anlaşmışlar' diyor."

Başkan Çebi, Şenol Güneş'i tercih etti

Emre Kocadağ'ın Sergen Yalçın ile görüştüğünü belirten Kolot, "Ben Beşiktaşlıyım; bana göre Sergen Yalçın'la yarım kalan hikâye tamamlanmalıydı. Ama Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'i istedi. Zaten başkan ile Sergen Yalçın'la yıldızı bir türlü barışmadı. Sergen aslında göreve tekrar gelmeyi arzu ediyordu'' dedi.

"Beşiktaş, TFF'den hızlı davrandı"

Celal Kolot, Şenol Güneş'in A Milli Takım için de görüşmeler yaptığını iddia ederek şunları söyledi: "Şenol Güneş Beşiktaş ile anlaşmadan önce TFF, A Milli Takım için görüşmelerini sürdürüyordu. Normalde Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörü olacaktı. Beşiktaş hızlı davrandı."









"Sadece Ismael'in bedel ödemesi yetmez"

Beşiktaş'ın eski yöneticisi, Ahmet Nur Çebi'nin teknik direktör konusu ve etrafındaki 3 kişinin yanlış yönlendirmeleri dışında kulübü iyi yönettiğini söyledi. Kolot, "Ben başkana Valerien Ismael'in Beşiktaş'ı taşıyacak bir teknik direktör olmadığını söylemiştim. Kendisi bana yeni proje çerçevesinde Ismael'le çalışmak istediklerini söyledi. Ben kendisine 3.5-4 milyon aralığında Roger Scmidt'ten Nuno Espiroto Santos'a kadar pek çok teknik direktör önerdim. Başkan 'çok pahalı' dedi. Ismael'in Beşiktaş'a gelişi çok büyük bir şans... Geçmişinde Beşiktaş'a gelmesine sağlayacak hiçbir başarısı yok. Başkanın etrafında danışman olarak çalışan ve sportif direktör vb. kimse bedel ödemeli; sadece Ismael'in gönderilmesi yetmez'' dedi.

Sergen Yalçın haberi yalanladı!

Öte yandan Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık twitter hesabından açıklama yaptı. Işık açıklamasında "Yalan haber! Az önce Sergen Yalçın'la da konuştum, "Külliyen uydurma" ifadelerini kullandı.