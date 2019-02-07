Futbolculuk yıllarında tartışılmaz yeteneğine karşılık koşmaması ve yeterince çalışmamasıyla eleştirilen Sergen Yalçın’ın hocalığı ise artık tam tersi. Alanyaspor’un başına geçen ve düşme potasına kadar gerileyen Turuncu-Lacivertliler’i ayağa kaldırıp üst sıralara taşıyan genç hocanın bu başarısının arkasında ise geçmişteki çalışma anlayışından büyük farklılıklar var. ekibine daha önce Galatasaray’da da çalışan İtalyan kondisyoner Giovanni Melchiorre’yi dahil eden Yalçın, oyuncuların fiziksel durumlarıyla son derece yakından ilgileniyor.

Koşu mesafelerine ise büyük önem veriyor. Maçlarda 11 km’nin altına inen futbolculara forma vermekten kaçınan başarılı çalıştırıcı Aytemiz Alanyaspor’un yıllardır en büyük problemlerinden biri olan fitness salonu için de yönetimi ikna etti.

Herkes şikayetçiydi

Akdeniz ekibinde daha önce birçok hocanın da şikayetçi olduğu konuda, “Süper Lig takımının yeterli bir çalışma salonu olması kabul edilemez” diyerek ısrarını sürdüren Yalçın, kulübe tam teçhizatlı bir ekstra çalışma salonu kazandırdı. İdmanlarda da son derece ciddi olan, oyuncularına adeta nefes aldırmayan Alanya’nın hocası taktik idmanlarda ise futbolcularıyla tek tek yakından ilgileniyor, isteklerini anlatıyor. Sergen Yalçın’ın bu hırsı Alanyaspor’da şu ana kadar sonuçlara da son derece olumlu yansıdı. 5 maçtır yenilmeyen Alanyaspor, bu hafta Göztepe’nin konuğu olacak.

Ekipte eski Beşiktaşlılar

Ekibinde futbolseverlerin Beşiktaş formasıyla hatırladığı kaleci Murat Şahin ve eski sol bek Çağdaş Atan’a yer veren Sergen Yalçın’ın yardımcılarından birisi de daha önce çeşitli altlig takımlarında antrenörlük yapan kardeşi Gürsoy Yalçın. Kardeş Yalçın, oyuncu ve rakip izleme görevi yapıyor.