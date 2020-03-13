Süper Lig’de üst üste Alanya ve Ankaragücü galibiyetleriyle yeniden havaya giren Beşiktaş’ta hedef, Galatasaray derbisinden alınacak bir galibiyetle yeniden şampiyonluk yarışının içerisine girmek olacak. Siyah-Beyazlılar’da pazar günü deplasmanda oynanacak olan maçın her açıdan çok önemli olduğunun farkında olan teknik direktör Sergen Yalçın, derbinin taktiğini hemen hemen netleştirdi. Yalçın, Türk Telekom Ali Sami Yen Stadı’ndaki kapışmada futbolcularından, evlerinde oynar gibi mücadeleye baskılı başlamalarını istedi. Savunma ve orta saha oyuncularının birbirlerine yakın oynamalarını isteyen Sergen hoca, topun kendisinde olmasını isteyen Sarı- Kırmızılılar’a boş alan fırsatı bırakmamaya çalışacak.

Her top değerli...

Takımından geri yaslanmayıp sürekli baskı yemelerini engellemek isteyen tecrübeli çalıştırıcı, topun olduğu bölgede çoğunluğu sağlayıp Galatasaray’ın rahat hücum imkanları bulmasını önlemeye çalışacak. Kazanılan topların akıllı şekilde kullanılmasını isteyen ve her topun çok değerli olduğunu vurgulayan Yalçın, savunma arkasına atılacak uzun paslarla kontratak fırsatlarının yaratılmasını hedefleyecek.

Orhan Yıldırım