Beşiktaş, Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Siyah-Beyazlılar, ilk bölümde pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı. İdman, yarı sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı. Antrenmanın ardından Oğuzhan Özyakup’la bir görüşme gerçekleştiren teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncusundan form grafiğini artırmasını istedi. Görüşme sırasında Yalçın’ın, “Milli Takım’da sen de olmalıydın. Ligde önümüzdeki kalan periyotta kendini tekrar göster. Takıma şampiyonluk yolunda vereceğin katkıyla Avrupa Futbol Şampiyonası’na gideceğimiz kadroda yer alabilirsin” dediği öğrenildi.

Orhan Yıldırım