Kara Kartal’ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, bu akşam Yeni Malatyaspor’la oynayacakları mücadele öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu. Dün Malatya yolculuğu öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yapan Yalçın, kazanma serilerini sürdürmeleri gerektiğini belirtti. Deneyimli hoca, “Süper Lig’de şampiyonluk hedefimize ulaşabilmemiz için istikrarlı oynamamız gerek. Bunun için her maça ayrı bir final gözüyle bakmamız şart. Yeni Malatya karşısında sıfır riskle oynayıp 3 puana ulaşmalıyız. Oyun olarak istekliyiz ve tempomuz da oldukça yüksek. Bunu aynı şekilde sürdürerek önemli bir deplasman maçını da kayıpsız geçeceğinize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Rakibe fırsat tanımak yok!’

Yeni Malatyaspor karşısında oyunun ilk anından itibaren baskılı bir görüntü içerisinde bulunmaları gerektiğinin altını çizen Sergen Yalçın, “Hücum hattındaki baskılı görüntümüz, savunmamızı da rahatlatıyor. Oyunun ilk yarısında bulacağımız erken gol veya gollerle rakibimize şans fırsatı tanımadan sonuca gitmeliyiz” diyerek sözlerini tamamladı. Orhan Yıldırım