Beşiktaş'ta göreve geldikten sonra takımın motivasyonunu üst seviyeye çeken ve futbolcularının konsantrasyonunu sahaya vermesini sağlayan teknik direktör Sergen Yalçın, bu kez eleştirilerin hedefindeki isimlere kol kanat gerdi. Takımın ortaya koyduğu futboldan memnun olan ve gözle görülür şekilde oyun yapısını değiştiren Yalçın, ekibiyle yaptığı görüşmede özellikle Karius, Ljajic ve Diaby ile yakından ilgilenilmesini istedi.

SADECE SAHAYI DÜŞÜNÜN

Kalan haftalarda her oyuncuya ihtiyacı olduğunu kaydeden 47 yaşındaki teknik adam bu isimlere, "Size güveniyorum. Çalışmalarınızı aksatmadan yapın. Performansınızı yükseltmeniz hepimiz adına iyi sonuçlar verecektir. Kendinizi sahaya konsantre edin, sadece futbolunuzu düşünün. Size çok ihtiyacım var" mesajı verdi.

MURAT ŞAHİN'DEN İDMANDA BİREBİR MOTİVASYON...

Süper Lig'de yarın Ankaragücü ile evinde karşılaşacak olan Beşiktaş'ta tempo arttı. Oyuncularından hızlı oynamalarını isteyen Sergen Yalçın, yardımcısı Murat Şahin'den de özellikle eleştirilen Ljajic, Karius ve Diaby'yi birebir konuşmalarla motive etmesini istedi. (Sabah)