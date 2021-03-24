Süper Lig’de 31. haftayı 1-1’lik Fenerbahçe derbisiyle tamamlayan Siyah-Beyazlılar, Milli araya rağmen çalışmalarına önceki gün ve dün devam etmişti. Normalde bu tarz aralarda takıma izin veren teknik direktör Sergen Yalçın’ın bu tutumunda neden değişikliğe gittiği çok geçmeden ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adamın, kulübün sağlık ekibiyle izin konusunda bir görüşme yaptığı ve yoğun maç temposunun ardından oyunculara uzun süreli izin vermenin ilerleyen etapta tekrar sıkışık fikstürde sakatlıklara yol açma ihtimali olması sebebiyle düşük tempoyla da olsa idmanlara devam kararı aldığı bildirildi.

Bugün de devam edecek

Kara Kartal’da ligin 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün yapılan idmanla devam edildi. Nevzat Demir Tesisleri’ndeki idmanda oyuncular salonda; denge ve kuvvet çalışması üzerinde durdu. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, açma germe çalışması ile tamamlandı. Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. Orhan Yıldırım



