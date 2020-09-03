Süper Lig’de yeni sezon öncesinde PAOK’la oynanan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında rakibine kaybederek Kupa 1 defterini kapatan Kara Kartal, özel turnuvada da önceki gün Sivasspor’a 1-0 yenilmişti. 2 karşılaşmadan da mağlubiyet alınmasının ardından oyun kurgusu ve kadro tercihleri eleştirilen Sergen Yalçın, kendisini savundu. Genç hoca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bir oyuncu eksikliği yok, daha fazla var. Önümüzdeki hafta bir basın toplantısı yapacağım. Orada geniş kapsamlı fikirlerimi söyleyeceğim. Bütçeler, ekonomi, transferdeki sıkıntılar ortada. Takımın yüzde 70’ine yakın bizden ayrıldı. Sadece 3 oyuncu aldık. En az 5-6 oyuncu gerek. Bu eksikleri gideremedik ama yönetim çalışıyor. Umarım kısa sürede bazı oyuncular bize katılır” ifadelerini kullandı.

‘Gereken cevabı veririz’

47 yaşındaki çalıştırıcı, sözlerinin devamında PAOK karşılaşmasıyla ilgili örnekler de vererek, “İlk maçımızı PAOK’la oynadık. Çok haksız eleştiri aldık. Bu kadar hazırlıksız, bu kadar beklenmedik bir dönemde maça çıkıyoruz. Çok iyi bir takımla oynuyoruz. Çok sıkıntılı olduğumuz bir süreçte kaybedebiliriz. Daha birinci maçtan bu kadar tepki vermek bence çok yanlış. Bizim için bunun iyi tarafı da var; Beşiktaş ile alakası olmayan yazarların neler yazdığını söylediler. Demek ki bizi çok zorlu bir sezon bekliyor. Bu arkadaşlarla mücadele etmek zor olacak gibi gözüküyor. Kimse bizi konuşmuyor zannetmesin. Biz gerektiği zaman, gereken kişilere, gereken cevabı veririz” sözlerini kullandı.