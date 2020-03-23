Fatih Terim'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından son lig maçını oynadığı Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan ilk açıklamalar geldi.

Sergen Yalçın, "Son yaşanan olaylardan sonra açıklama yapma gereği duydum. Ölen hastalarımızın hepsine Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Özellikle Abdurrahim ağabey ve Fatih hocamıza çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar."

Sergen Yalçın: Test yaptıracağız

Yalçın sözlerine şöyle devam etti, " 7-8 gündür evden çıkmıyoruz, evdeyiz. Benimle ilgili de bir hastalık belirtisi yok. Yarın test yaptıracağız. Maçtan sonraki 8 günlük süreçte bende, oyuncularımızda ve hocalarımızda herhangi belirtiye rastlanmadı. Ama biz yine de tedbir amacıyla gidip test yaptıracağız. Bunu da herkese söylemek isterim" ifadelerini kullandı.





Sergen Yalçın 15.03.2020 tarihinde oynanan maçın ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hafta içi oyuncu grubuyla toplantı yaptık. Yabancı oyuncularımız biraz tedirgin, biz daha sağduyuluyuz. Doktorlar aracılığıyla onlara şu anda dünyanın en güvenli ülkesinde olduğumuzu, devletimizin ve sağlık bakanlığımızın iyi çalıştığını anlattık. Biraz abartıyoruz gibi geliyor bana. Her türlü önlemi alıyorlar, tek sorun seyircinin olmaması."





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