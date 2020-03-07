Sergen Yalçın’dan Galatasaray’a mesaj

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla devirdikleri karşılaşmanın ardından görüşlerini basın mensuplarıyla paylaştı. Genç teknik adam, “Erken gol bulmamız bizim açısından çok iyi olmadı. Biraz daha kontrollü oynamaya başladık golü bulunca. Oyunun devamında pozisyonlarımız var, rakibin de pozisyonları var, dengeli bir maç oldu. Çok iyi oynadığımızı söylememiz zor” sözlerini sarf etti. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Boateng’i ikinci yarıda oyundan almasını da yorumlayan Yalçın, “Boateng, beklentimizin altında bir performans sergiledi. Orada ya Adem’i ya Prince’i kullanıyoruz, çok sıkıntı yaşarken Boyd’u kullanıyoruz. Boyd’un performansından memnunuz, solda, sağda, ortada oynatıyoruz. Bizim için joker gibi oldu. Çok koşan, atletik oyuncu” ifadelerini kullandı.

‘Galatasaray iyi gidiyor ama...’

Süper Lig’de gelecek hafta Galatasaray’la Türk Telekom Stadı’nda oynayacakları derbiyle ilgili olarak da açıklamada bulunan Yalçın, “Galatasaray’la önemli bir derbi oynayacağız. Ona hazırlanıp, elimizden geldiğince iyi bir sonuçla çıkmaya çalışacağız. Biz de yukarıdan kopmamaya, yukarıya yapışmaya çalışıyoruz kalan 9 haftada bir hedefimiz olsun diye. Galatasaray çok güçlü bir takım, çok da iyi gidiyorlar ama bizim de kazanmamız lazım. Bir hedef koyuyorsak bunun için kazanmalıyız” diye konuştu.

‘Sakin ol hocam haftaya derbi var’

Sergen Yalçın, maçın 21. dakikasında sarı kart gördü. Konuk ekibin golcüsü Dever Orgill’in taç çizgisi önündeki pozisyon sırasında N’Koudou’nun kafasına vurmasının ardından çılgına dönen Yalçın, hakem Arda Kardeşler’den sarı kart gördü. Genç hoca, Orgill’e tepkisini sürdürürken devreye yardımcısı Çağdaş Atan girdi. Atan, Yalçın’ı, “Hocam sakin ol, haftaya Galatasaray derbisi var” diyerek sakinleştirdi ve olası bir kırmızı kart görmesini engelledi.