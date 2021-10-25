Kara Kartal’ın başarılı teknik adamı Sergen Yalçın, dünkü idman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı. İlk olarak savunma hattında görev vereceği Domagoj Vida ve Necip Uysal’dan 90 dakika boyunca dikkatli olmalarını isteyen Yalçın, adam adama markaj yerine alan savunması uygulama kararı aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, orta alanda görev yapacak; Josef de Souza, Miralem Pjanic ve Alex Teixeira’dan ilk dakikadan itibaren oyunun hakimiyetini ele geçirmelerini istedi. Başarılı hoca, takımın hücum hattında yer alacak; Batshuayi, Ghezzal ve Larin’den de maç boyu rakip kaleyi şut yağmuruna tutmalarını istedi. Bu konuda bir dünya markası olan Alex Teixeira’yla da yakından ilgilenen Yalçın, Sambacı’ya bitirici vuruşlarını derbide göstermesi emrini verdi.

Kadroda değişiklik zamanı

En son Mehmet Topal’ın da iyileşmesiyle Atiba ve N’Koudou haricinde eksiği kalmayan Beşiktaş ’ta teknik direktör Sergen Yalçın, Sporting FC maçından 2 oyuncuyu değiştirerek Galatasaray maçının kadrosunu oluşturmayı düşünüyor. Hücum hattını olduğu gibi kullanması beklenen Sergen Yalçın’ın, bu iki değişikliği defans bölgesinde yapması bekleniyor. Kalede Ersin’e şans verecek olan tecrübeli teknik adamın, geri dörtlüde Rosier, Necip, Vida ve Umut’u kullanarak 3 Türk oyuncu zorunluluğunu defansla doldurması sürpriz olmayacak. Orta sahada defansif olarak Josef De Souza, önlerinde Ghezzal-Pjanic-Teixeria-Larin ve santrforda Batshuayi, 11’e yazılacak diğer futbolcular olacak.

6 maçta sadece 1 kez

Siyah- Beyazlılar’ın teknik direktörü olduktan sonra 6 derbi karşılaşmasına çıkan Sergen Yalçın, bu maçlardaki tek mağlubiyetini Galatasaray’dan aldı. Fenerbahçe ile oynadığı 3 derbiden 2 galibiyet 1 beraberlik çıkartan Sergen Yalçın, Galatasaray’la oynadığı 3 derbide 1 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Çifte kupalı teknik adam, bugünkü derbide zaferlerine bir yenisini daha eklemeyi amaçlıyor.

Orhan Yıldırım