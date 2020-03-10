Süper Lig’de 25. haftayı 2-1’lik Ankaragücü galibiyetle tamamlayan Siyah- Beyazlılar’da gözler, pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi. Son 2 mücadelede iki galibiyet alarak zirve yarışındaki moralini artıran Kara Kartal, zorlu 90 dakikadan da galip ayrılıp üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor. Dün başlayan derbi hazırlıklarıyla Sarı- Kırmızılılar’la oynanacak maça oyuncularını mutlak galibiyet parolasıyla hazırlayan teknik direktör Sergen Yalçın, dev kapışma öncesinde 6 oyuncusunu özel olarak motive ediyor...

Karius’a yakın ilgi...

Galatasaray karşısında tüm oyuncularının 90 dakika boyunca motive olarak sahada görevlerini yapmasını isteyen genç hocanın, bu konuda ilk olarak Loris Karius’a yakın markaj uygulayacağı belirtildi. Bu sezon istikrarsız görüntüsünden bir türlü sıyrılamayan Alman kaleciyi özel olarak hazırlayacak olan Sergen Yalçın, oyuncusundan derbide 90 dakika boyunca motive şekilde kalesini korumasını bekliyor.

Savunmaya özel önlem

Başarılı hocanın, Karius’un ardından savunmadaki isimler; Domagoj Vida ve Caner Erkin’le de hem kendisi hem de yardımcıları aracılığıyla ilgilendiği bildirildi. Son karşılaşmalarda özellikle üst üste kademe hatasından yenen gollerin, derbide tekrar etmemesini isteyen Yalçın, savunma hattında forma giyecek isimlerin 90 dakika boyunca iletişim halinde olup Galatasaray’ın hücumcularına boş alan bırakmamasını istediği belirtildi.

Ljajic’ten tek istek...

Kanat bölgesinde görev yapan; Kevin N’Koudou ve Jeremain Lens’e de özel idman programı uygulamaya başlayan Yalçın, 2 futbolcunun hızlı bindirmelerinden yararlanıp Aslan’ı kendi silahıyla vurmak istiyor. Ek olarak Ankaragücü’ne attığı gol sonrası yaptığı sevinçle eleştirilerin hedefi olan Adem Ljajic’i de hafta boyunca takip edecek olan 47 yaşındaki hoca, oyuncusundan hırsını sadece performansı için kullanmasını istediği belirtildi.