Erzurumspor deplasmanından galibiyetle dönerek, zirvedeki yerini sağlama alan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın bugün Ankaragücü ile oynayacakları maç öncesi oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı hoca maçın şampiyonluk yolunda taşıdığı önemin altını çizerken, futbolcularından galibiyet istedi.

"Kazanmak zorundayız"

Fenerbahçe’nin önümüzdeki hafta ligi bay geçeceğine vurgu yapan Yalçın, Ankaragücü maçını kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Hücum hattındaki önemli eksiklerle karşılaşmaya çıkacaklarını kaydeden deneyimli hocanın, “Belki rakiplerimiz bu hafta da puanlar kaybedebilir. Fakat bizim öncelikle yapmamız gereken, kendi maçlarımızı kazanmak. Fenerbahçe’nin bay olduğu haftaya galibiyetle girmemiz çok önemli. Diğer rakibimiz Galatasaray’ın bay olduğu hafta kazanarak avantajımızı artırmıştık. Aynısını Fenerbahçe ile olan rekabetimizde de tekrarlamamız lazım. Ama önce bizim o haftaya kayıpsız girmemiz gerek. Bu nedenle Ankaragücü maçındaki üç puan çok önemli” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"Rakibin saygı duyulacak çıkışları var"

Sergen Yalçın, Süper Lig’de tutunmaya çalışan Ankaragücü’nün Hikmet Karaman yönetiminde elde ettiği başarılı sonuçları da hatırlattı. Siyah-beyazlı teknik adamın, “Bildiğiniz gibi Hikmet Karaman ile Ankaragücü iyi bir çıkış yakaladı. Çok dikkatli olmamız gereken bir maç. Bu haftaki rakibimizin saygı duyulacak bir çıkışı var. Sakin ve sabırlı oynamak zorundayız. Eksiklerimiz bahane olmamalı” diyerek, oyuncularının dikkatini çektiği aktarıldı.