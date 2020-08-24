PAOK ile yarın Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir maça çıkacak olan Beşiktaş’ta, Sergen Yalçın, forvetteki sıkıntıyı mevcut kadroyla aşmaya çalışacak.

Milliyet'in haberine göre; Henüz bu bölgeye transfer olmadığı için ya Güven Yalçın ya da Cyle Larin forma giyecek. Ligde Burak Yılmaz’ın cezalı olduğu Antalyaspor maçında oynayan Güven Yalçın ya da kiradan dönen Larin, siyah-beyazlı teknik adam tarafından yarınki kritik maçta şans bulacak. Başarılı çalıştırıcı son kararını bugün maçtan önce verecek.

Güven Yalçın ile özel bir görüşme yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın hem teknik-taktik hem de manevi boyutu üzerinde durdu. Güven Yalçın’a gelen teklifleri yönetimle konuşarak geri çevirmesini sağlayan tecrübeli çalıştırıcı, genç futbolcudan sadece gol atmaya değil gol attırmaya da odaklanmasını istedi. Sadece gol için odaklanması durumunda, hücumda takım bütünlüğünün kaybolacağını öğrencisine ileten Yalçın’ın, ataklarla arkadaşlarıyla birlikte hareket etmesini istedi.Futboldaki tüm tecrübesini her fırsatta genç futbolculara aktarmaya çalışan Sergen Yalçın, PAOK maçında kalede görev alacak olan Ersin ile de özel olarak görüştü.