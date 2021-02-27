Süper Lig’in 27. haftasında Yukatel Denizlispor’u 3-0 mağlup eden Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, kolay bir galibiyet aldıklarını söyledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, “Erken aldığımız skor, oyuncuların rahatlamasına ve oyun içinde rahat hareket etmelerine sebep oldu. Kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Kolay bir galibiyet oldu. İkinci yarıda da çok net pozisyonlarımız vardı. Biraz daha konsantre olabilseydik skoru arttırabilirdik. Zor bir lig devam ediyor. Zor takımlara karşı iki önemli maç oynayacağız” diye konuştu. Şampiyonluk yarışını da değerlendiren tecrübeli teknik adam, “Hem lig hem de kupa hedefimizde. Yolumuza devam ediyoruz. Halen yarışmacı takım olmak bizim arzuladığımız bir durumdu. Çok uzun ve zor bir lig içindeyiz. İnşallah üstesinden geliriz. Nisan ayı lig için final ayı olabilir. Şimdi 4 büyük camia hedefte... Herkesin şansı olduğunu düşünüyorum. Konuşmak için erken” sözlerini kaydetti.

‘Endişemiz vardı ama....’

BAY geçtikleri hafta sonrasında çeşitli endişelerinin olduğunu kaydeden Yalçın, “Kazanmak çok önemliydi. Böyle aralardan sonra dönüşler bazensıkıntılı olabiliyor. Bu 11 günlük sürede biraz dinlendirdik oyuncuları. Antrenman temposunu düşürdük, izin yaptık. Biraz daha rehabilitasyon gibi geçti. Bu müsabakaya yansır mı diye endişemiz vardı ama olmadı” ifadelerini kullandı.

‘Hatalar ölümcül değilse sorun yok’

Takım olarak ortaya koydukları görüntüden memnun olduğunu belirten başarılı hoca, “İyi oyun oynamak önemli. İzleyenlere bir şey sunmak zorundayız. Cezalılar döndü, sakatlarımız da yavaş yavaş katılınca daha geniş ve revizyonlu kadromuz olacak. Oyunun belli bölümlerinde beğendim takımı. Bazen hatalar yapabiliyoruz. Bu oyun, hatalar oyunu. Hatalar ölümcül olmadığı sürece sorun olmaz. Tempoyu yavaş yavaş artıracağımızı düşünüyorum” yorumunu yaptı.