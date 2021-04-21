Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig’in 36. haftasında dün akşam 0-0 biten Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında iki takımında kazanmayı hak etmediğini, beraberliğin normal bir sonuç olduğunu söyledi. Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın hakkının 1 puan olduğunu savundu. İki tarafın da maç boyunca üretken olamadığına dikkati çeken Yalçın, “Seyir zevki veren bir müsabaka değildi. Daha iyi bir maç olmasını beklerdik ama maalesef bu mümkün olmadı. İki taraf da çok üretkenlik yaratamadı. Maçın hakkı 0-0’dı. İki taraf da kazanmayı hak edecek bir oyun oynamadı bana göre. Sahanın en iyisi Fırat Aydınus’tu. Çok güzel bir maç yönetti, çok da iyi bir hakem. Benim de çok güvendiğim bir hakem” ifadelerini kullandı.

‘Burada kayıp bekliyorduk’

Sivas deplasmanının zor geçeceğini bildiklerini söyleyen Yalçın, “Oyunla ilgili; muhtemel bir puan kaybı burada bekliyorduk. Yaptığımız planlamada bu vardı. Geçen hafta bizim için iyi olmadı. Geçen haftaki puan kaybı hesaplarda yoktu. Ama bu hafta vardı” dedi.

‘Aboubakar’ın durumu...’

Ligdeki şampiyonluk yarışı ve Aboubakar’ın durumuyla ilgili de yorum yapan tecrübeli hoca, “Hala liderliğimiz devam ediyor puan farkıyla. Oyuncularımız sakatlanıyor, Aboubakar’ı bilmiyorum, onun sakatlığına yarın (bugün) bakacağız. Larin de sonlara doğru sakatlandı. Elimizdeki mevcut oyuncularla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şampiyonluğun en büyük adayı biziz, diğerleri ancak ikinci aday olur; fazla heveslenmesin kimse. Bundan sonraki süreç nasıl olacak hep beraber göreceğiz” sözlerini sarf etti.



