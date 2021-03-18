Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Siyah-Beyazlılar, çalışmalara bugün başlayacak. Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir zaferi sonrasında oyuncularına 1 günlük izin veren teknik direktör Sergen Yalçın'ın, soyunma odasında önemli ifadeler kullandığı bildirildi. Başarılı çalıştırıcının, "Çok yoğun bir programımız var. Dinlenmek için size verdiğim süreyi iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bundan sonra tempomuz her zaman en üst düzeyde olmak zorunda. Herkes artık kendisine daha fazla dikkat edecek. Bundan sonraki süreçte her maçımız final. Bunun bilinciyle kalan tüm maçlarımızı en az kayıpla geçip sezonu 2 kupayla kapatmalıyız" dediği öğrenildi.

Dikkat uyarısı geldi

Başarılı çalıştırıcının Fenerbahçe derbisinde çok dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Pazar günkü maçta daha fazla mücadele edip efor sarf etmemiz gerekecek. Başakşehir sonrası Fenerbahçe'yi de yenip kazanmaya devam etmeliyiz" sözlerini sarf ettiği kaydedildi.



