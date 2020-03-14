Süper Lig’de yarın akşam Galatasaray’la kritik bir derbiye çıkacak olan Siyah-Beyazlılar’da tüm takım motive bir şekilde zorlu mücadeleyi bekliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, dev karşılaşmaya özel olarak hazırladığı Domagoj Vida’ya, en önemli görevi verdiği öğrenildi.

Yalçın’ın, Hırvat savunmacıdan, Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao’yu durdurmasını istediği öğrenildi. Türk Telekom Stadı’ndaki maçta son 7 karşılaşmada attığı 8 golle Cim Bom’ün yükselişindeki bir numaralı etken olan Kolombiyalı forvete 90 dakika boyunca yakın olarak oynayacak olan Vida’nın, tecrübeli isme boş alan bırakmayacağı kaydedildi.

Topla buluşmasını engelleyecek

Yıldız ismin bu sezonki tüm maçlarının özetlerini teknik ekiple birlikte izleyip analiz eden başarılı ismin, oyun boyunca rakibine yakın oynayıp ek olarak pas yollarını da keserek topla buluşmasını engellemeye çalışacağı ifade edildi.

Andone’yi durdurmuştu

Ligin ilk yarısında 27 Ekim 2019’da oynanan derbide Falcao’nun sakatlığı sebebiyle yokluğunda Galatasaray’ın hücum hattında Florin Andone forma giymişti. Vida, rakibine maç boyunca geçit vermemişti.

Orhan Yıldırım