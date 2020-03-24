Galatasaray’da önce ikinci başkan Abdurrahim Albayrak’ın ardından da teknik direktör Fatih Terim’in corona virüsüne yakalanmasıyla birlikte gözler seyircisiz maçta Sarı-Kırmızılı ekiple karşılaşan Beşiktaş’a çevrilmişti. Teknik direktör Sergen Yalçın’dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. A Spor’a bağlanan Sergen Yalçın, “Herhangi bir bulgu yok, gayet iyiyim, evdeyim. Evden çıkmıyorum. Fatih hocanın haberini aldım, çok üzüldüm, çok geçmiş olsun. Yarın ne olacağını bilemeyiz. Yarın bize de gelebilir bu lanet virüs. Şu anda iyiyiz. Bende veya oyuncularda bir belirti yok ama tedbir amaçlı test yaptıracağız” dedi.

Yönetim harekete geçti!

Abdurrahim Albayrak’la temas kuran Beşiktaşlı yöneticiler harekete geçti. 15 Mart’ta Türk Telekom Stadı’ndaki derbiye giden Beşiktaşlı yönetimin, test yaptırarak sağlık durumları konusunda kontrollerde bulunduğu öğrenildi. Bu konudaki söylentilerin kulüp tarafından doğrulanmasının ardından kendilerini adeta diken üstünde hisseden idarecilerin, koronavirüs konusunda test yaptırmaya başladığı bildirildi.