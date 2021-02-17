Beşiktaş’tan 2018 yılında 26 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’a transfer olan Cenk Tosun, tam 3 yıl sonra Siyah-Beyazlılar’a geri dönmüştü. Sezon sonuna kadar kiralanan Milli golcü, Kara Kartal’daki ilk lig maçında sonradan oyuna dahil olup önceki gün 5 dakika içinde attığı 2 golle Gençlerbirliği karşısında takımına galibiyeti getirdi. Mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, “Yuvama döndüm. Beşiktaş’ı şampiyon yapmaya geldim. Arkadaşlarıma destek olmaya geldim. Benim için de iyi oldu. Uzun süreden sonra takımıma golle katkı sağladım. Rakiplerin kazandığı haftada kazanmamız şarttı. İnşallah günün sonunda bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Sahada her şeyimi vereceğime söz veriyorum” diyen yıldız futbolcuya, mücadelenin ardından hem teknik ekip hem de takım arkadaşlarından övgü yağdı.

Hocasına sözünü verdi...

Oyuncusunun hırsından oldukça memnun olan teknik direktör Sergen Yalçın’ın, soyunma odasında yıldız ismi tebrik edip, “İlk lig maçında takımın kahramanı oldun. İlerleyen karşılaşmalarda da bu enerjinden en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz” dediği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun da elinden gelenin en iyisini yapma konusunda hocasına söz verdiği bildirildi.