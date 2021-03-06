Süper Lig'in 29. haftasında zirvedeki takımlardan Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Bu karşılaşmanın öncesinde siyah beyazlı takımın teknik patronu Sergen Yalçın değerlendirmelerde bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Bizim zeminin statları diğer statlara göre iyi durumda.

Kolay maç diye bir şey yok. Oynanmadan maçlar kazanılmıyor. Gaziantep FK daha ne oynadığını bilen, hızlı hücumları olan iyi bir kadro. Zaten ligdeki konumları da onu gösteriyor. Çok zor bir müsabaka bizleri bekliyor. 1 haftada 3. maçımızı oynuyoruz. 2'sini kazandık gol yemeden.

İyi oyun mu kazanmak mı derseniz, ilk etapta kazanmak olur. Ligin final bölümleri başlıyor. Kazanıp iyi bir hafta sonu geçirmek istiyoruz. Ondan sonraki hafta 1'i kupa olmak üzere 3 tane zorlu maç oynayacağız. Bugünkü sonuç bizim için çok önemli...

Cenk henüz toparlayamadı, kemik ödemi var herhalde... Bazen sakatlıklar böyle olabiliyor. Umarım o da kısa zamanda döner.

Kaleciler hakkında konuşmamıza gerek yok. İkisi de bizim değerli... Ersin de oynar, Utku da oynar. Zaten görüyorsunuz, bazen Ersin oynuyor bazen Utku oynuyor. Ama onların ikisi de bizim için değerli...