Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor'a konuk olan Beşiktaş, rakibine büyük üstünlük kurduğu maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetle Avrupa iddiasını sürdüren Kara Kartal'da teknik patron Sergen Yalçın, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Burak Yılmaz ile ilgili soruya cevap veren Yalçın, "Burak, golcü bir oyuncu. Gol atması doğal. Gol atmasının yanında forvetimizden başka şeyler de bekliyoruz, forvetimizin sadece gol atmasını beklemiyoruz. Bugün yapabileceği her şeyi yaptı. Ljajic de keza iyi işler yaptı. Oyuncularımızın performansından memnunuz.'' diye konuştu.

Ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini vurgulayan deneyimli hoca, "Önümüzde 6 hafta var, bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Önemli olan süreklilik. Bir maçla olacak şey değil. Bizim için önemli olan tarafı bu." ifadelerini kullandı.

N'Koudou'nun golü hakkında da konuşan Yalçın, "Kevin N'Koudou fantastik bir gol attı. Kenar oyuncularımızdan Abdoulay Diaby de attı. Zaman zaman kenar oyuncuları iyi işler yaptı ama süreklilik önemli. 34 maç oynuyoruz, iyi istatistikler lazım." dedi ve sözlerini noktaladı.







