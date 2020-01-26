Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması!

Yönetimin 1 numaralı hoca adayı Sergen Yalçın heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Yalçın, “Beşiktaş ile para konuşmam. Yönetim beni isterse koşarak giderim. Orası benim yuvam” diye konuştu.

26 Ocak 2020, Pazar 11:16 Son Güncelleme:
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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için gerisayım başladı... Avcı ile yolları ayıran Siyah-Beyazlı yönetim takımın başına son anda bir sürpriz çıkmazsa Sergen Yalçın'ı getirmeyi planlıyor. Yalçın'ın Göztepe maçı sonrası açıklanması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN GÜN SAYIYOR

Sergen Yalçın dün yaptığı açıklamada Kartal'a yeşil ışık yaktı. Başarılı hoca, "Beşiktaş ile para konuşmam. Beni çağırlarsa koşa koşa gelirim. Orası benim yuvam" ifadesini kullandı.

GÖZTEPE SONRASI AÇIKLANACAK

Beşiktaş Yönetimi'nin Sergen Yalçın'ı Göztepe maçından sonra açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor. Yalçın'ın Ç.Rize maçında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.  (Takvim)

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