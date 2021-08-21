Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçı öncesi yeni transferlerden Batshuayi ve Alex Teixeira hakkında açıklamalarda bulunu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

Kadro derinliğini kurmaya çalışıyoruz

Zor bir müsabaka. Gaziantep deplasmanları zordur. Son 2 sezonda burada kaybettik, burada iyi anılarımız yok. Sezon yeni başladık. Hazırlık sürecindeyiz. Kadro derinliğini kurmaya çalışıyoruz. Transferler, antrenmanlar, hazırlıklar...

Batshuayi hazır durumda

Oyuncuların birbirine alışması sürecindeyiz. Oyunsal anlamda da en az kayıpla gitmek istiyoruz milli araya kadar. İyi hazırlandık. Batshuayi hazır durumda. Orada antrenmanlara katılıyordu. Alex de hazırlanmaya başladı. Larin de sakatlıktan çıktı. Onların son 30-45 dakikalık bölümde, gidişata göre oyuna atmayı planlıyorum. Bir de biliyorsunuz 3 Türk oyuncu durumu var.