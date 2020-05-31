Yaşanan ekonomik sıkıntılara bir de Kovid-19 süreci eklenince Beşiktaş'ta küçülme kaçınılmaz oldu… Uzun süredir beklenen sözleşme yenileme ve maaş indirimi görüşmeleri önceki gün resmen başlarken, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler ilk olarak teknik direktör Sergen Yalçın ile masaya oturup, takımın ve futbolcuların durumu ve gelecek sezon planları için görüş aldılar. Genç hocanın sözleri Başkanı mutlu ederken görüşmeler için de elini rahatlattı.

KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİL

Yalçın'ın, Başkan'a "Ekonomik durumumuzun herkes farkında. Beşiktaş için kimse vazgeçilmez değil. Önemli olan kulübün menfaati. Bu yüzden sizin şartlarınıza uyarak indirim yapacaklar ve sözleşme yenileyeceklerle yola devam ederiz. Benim açımdan herhangi bir vazgeçilmez durum yok. Bu takımdan giden herkesin yeri doldurulur. İçin rahat olsun Başkan" dediği kaydedildi. Çebi'nin bu sözler karşısında bir hayli rahatladığı da belirtildi. (Sabah)