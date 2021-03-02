Sergen Yalçın'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Çok zor bir maç oldu. Malatyaspor da iyi mücadele etti. 1-0 ve 3 puan bizim için yeterli. Çok sık aralıklı maçlar oynuyoruz ve yoruluyoruz.. Bu yüzden kazanmak önemli. Daha iyi konsantre olsaydık, farkı açabilirdik, yine de bu yeterli.

Bazen oyuncular bireysel düşündükleri için bu tür tepkileri gösterebiliyorlar. Ben bu şekilde düşünemem. Keyfi isteklerine göre hamle yapamayız teknik direktörler olarak... O an gidişata göre ne gerekiyorsa onu yaparım. Başlayan 11 ve bitiren 11 aynı olmak zorunda değil. İlk yarıda Necip'le başladık ama beğenmediğim şeyler oldu ve çıkardım. O yüzden oyuncular bireyse düşünüyor ama ben de takımı düşünmek zorundayım. Ben bu tür tepkileri anlayabiliyorum. Abartılmadığı sürece sorun yok.







