Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor maçının ardından açıklamalarıyla yapılacak transferlerin şifresini verdi. İşte Kartal'ın kadro planlaması:

KALE

Ersin Destanoğlu görev aldığı iki maçta da güven verdi. Ancak Yalçın, kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek istiyor.

DEFANS

Erdoğan Kaya gelişmesi için kalacak. Roco ve Vida'dan kendilerine kulüp bulmaları istenecek. Bu durumda bir stoper kesin alınacak. Sağ ve sol beke mutlaka transfer yapılacak. Douglas'la da yollar ayrılacak.

ORTA SAHA

Elneny için yeniden kiralama seçeneği düşünülse de takıma dönecek olan Fatih ve iyileşen Dorukhan, orta sahada Atiba ile beraber yeterli görünüyor. Oğuzhan da ciddi bir alternatif.

HÜCUM HATTI

Diaby kesin gidecek. Boateng'in kalma ihtimali çok zayıf. Sergen Yalçın, her iki kanatta direkt oynayacak iki oyuncu transferi istiyor. Ljajic'in de yeterli bütçe kalması halinde yedeklenmesi bekleniyor. Lens de satılmaya çalışılacak.

FORVET

Burak Yılmaz'ın yaşı ve sakatlıkları, Umut'un yeterli gücü gösterememesi, en az bir santrfor alınmasını gerektiriyor. Güven'in ise gönderilmesi seçeneği ağır basıyor. (Sabah)