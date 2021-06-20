Sergen Yalçın’da geri sayım

Siyah-Beyazlı formayla futbolcu olarak yaşadığı şampiyonlukların ardından bu kez teknik direktör olarak takımını çifte kupayla buluşturan Sergen Yalçın’ın, takımıyla sözleşmesi sona ermişti. Yönetim adına başarılı hocayla görüşmeleri sürdüren Asbaşkan Emre Kocadağ, bu doğrultuda önemli gelişmeler kaydetti. Tarafların, yıllık ücret ve sözleşme süresi konusunda ortak noktaya ulaşmaya oldukça yakın olduğu ve son pürüzlerin giderilmesi sonrasında resmi imzaların atılmasının beklendiği bildirildi.