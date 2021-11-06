Sergen Yalçın: Zor zamanlardan geçtiğimize katılmıyorum

Süper Lig 'in 12. haftasında Trabzonspor 'u ağırlayacak olan Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Zor zamanlardan geçtiklerine yönelik yorumlara katılmadığını söyleyen Sergen Yalçın, inişli çıkışlı dönemler olabileceğini dile getirdi.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Zor zamanlardan geçtiğimiz gibi yorumlara katılmıyorum. Bazen takımlarda inişler çıkışlar olabilir. Sakatlıklar ve Şampiyonlar Ligi maçları oyun ritmimizi biraz bozdu. Trabzonspor ile oynayacağız, çok iyi bir takım. Abdullah Avcı'yı kutlamak gerekiyor, zor bir maç olacak."

"Oyuncular insan, robot değiller. Sakatlık yaşayacaklar, inişli çıkışlı dönem yaşayacaklar. Bugün kazanıp Süper Lig'e güzel dönüş yapmak istiyoruz."







