Sergen Yalçın yuvaya geri döndü

Siyah-Beyazlılar’ın Abdullah Avcı’yı göndermesinin ardından takımın teknik adamlık koltuğu için ilk aday, Sergen Yalçın olmuştu. Son olarak Yeni Malatyaspor’la çalışan ve ara dönemde bu takımla yolların ayrılması sonrasında boşta bulunan 47 yaşındaki teknik adamla geçen hafta ilk görüşmeyi yapan yönetim, olumlu geri dönüş almıştı. Beşiktaş’la yaptığı ilk temasta kulübün ekonomik durumundan haberdar olduğunu söyleyen ve maddi olarak bir konuyu açmayan Sergen Yalçın’la, Göztepe mücadelesinin ardından ikinci görüşme için söz alınmıştı. Göztepe maçı öncesinde yaptığı açıklamada, “Yeni teknik adam konusunu hafta başındaki yönetim kurulu toplantısında belirleyeceğiz” diyen Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, dün kurmaylarıyla yaptığı toplantıdan da olumlu karar çıkması sonrasında harekete geçtiği öğrenildi.

9 Şubat’ta Dolmabahçe’de

Yönetimin, Sergen Yalçın’la 1,5 yıllık kontrat için anlaşma sağladığı kaydedildi. Tecrübeli teknik adamın, ligin ikinci yarısında kalan bölüm için 2 milyon TL, gelecek sezon için de 6 milyon TL alacağı belirtildi. Yalçın’ın, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak ilk maçına ise cumartesi günü Çaykur Rizespor’la deplasmanda oynanacak maçta çıkacağı ifade edildi. Daha önce birçok kez Vodafone Park’a rakip teknik direktör olarak çıkan ve Beşiktaşlı taraftarların büyük sevgisine, “Elbet bir gün kavuşacağız” cevabını veren Sergen hoca, Dolmabahçe’deki ilk mücadelesine ise 9 Şubat’taki Gaziantep maçıyla adım atacak.