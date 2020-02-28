Sergen Yalçın ve Erol Bulut 3. kez rakipler

Son dönemin Türk futbolundaki iki gözde hocası Sergen Yalçın ile Erol Bulut, bu akşam teknik direktörlük kariyerlerinde üçüncü kez birbirlerine rakip olacaklar. Sergen Yalçın geçen sezon Alanyaspor’da, Bulut da Yeni Malatya’da görev yapmıştı. Bu sezon başında iki hoca adeta birbirleriyle takım değiştirdi. Bulut, Alanya’nın yolunu tutarken Sergen hoca da Yeni Malatya ile sezona başlamıştı. Yalçın’ın ismi Beşiktaş’ın kötü günlerinde sık sık hoca adayları arasında geçerken, Bulut’un da bir gün Fenerbahçe’nin başına geçeceği yorumları yapılıyordu.

Kartal’ı hiç yenemedi

Abdullah Avcı ile Kara Kartal yolları ayırdı ve Yalçın’la anlaştı. Böylece iki hoca bir kez daha teknik adam olarak birbirlerine rakip oldu. Bulut, Alanya’lı Yalçın’a karşı geçen sezon Malatya ile evinde 1-1 berabere kalırken, bu sezon ilk devrede Yalçın’lı Malatya’yı, Alanya’nın başında deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Ancak Bulut, Beşiktaş’a karşı teknik direktörlük kariyerinde 5 lig maçının dördünü kaybetti, 1 kez de berabere kaldı.