Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı arasında taktik savaşı

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor , Vodafone Parkta karşı karşıya gelecek. 31 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Trabzonspor zirve iddiasını sürdürmek istiyor

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesinden sonra önemli bir ivme yakalayan ve her geçen hafta zirveye bir adım yaklaşan Trabzonspor, deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'ı yenerek liderlik için umutlarını gelecek haftalara taşımayı hedefliyor. Ligde 33 puanı bulunan bordo-mavililer, elde edeceği 3 puanla puanını 36'ya, lider Beşiktaş'la de arasındaki puan farkını 8'e indirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş yara almak istemiyor

Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında 2 puan fark bulunan Beşiktaş, zirve yarışında yara almak istemiyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde 9 maçtır yenilmeyen siyah-beyazlılar, bu seriyi Trabzonspor karşısında da sürdürerek haftayı kayıpsız kapamayı hedefliyor.

İki takım da moralli

Süper Kupa'da Başakşehir'i 2-1 yenerek kupayı müzesine getiren Trabzonspor, zorlu maç öncesi oldukça moralli durumda. Abdullah Avcı ile birlikte yakaladığı çıkışı kupa ile süsleyen bordo-mavililer, deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçına da yüksek moralle çıkacak.

Süper Lig'in ilk yarısını 44 puanla lider olarak tamamlayan, her geçen hafta performans olarak üzerine koyarak devam eden Beşiktaş da Trabzonspor müsabakası öncesi moraller yüksek. Siyah-beyazlılar, bordo-mavililer karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 47 çıkartıp zirvedeli yerini korumak istiyor.

İki teknik adamın aralarındaki maçlar

Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın, şimdiye kadar 5 kez karşılaştılar. Avcı'nın görevde olduğu Başakşehir, Yalçın'ın başında bulunduğu takımlara karşı 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Abdullah Avcı, son olarak Beşiktaş'ın başında, Sergen Yalçın'ın teknik direktörü olduğu Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu.

Avcı ve Yalçın'ın takımları aralarındaki maçlar şöyle:

Başakşehir: 1 - Alanyaspor: 1

Alanyaspor: 1 - Başakşehir: 1

Başakşehir: 5 - Kayserispor: 0

Başakşehir: 2 - Sivasspor: 1

Beşiktaş: 0 - Malatyaspor: 2

Gökmen Şahin / TRABZON (İHA)