Sergen Yalçın: Tek hedefimiz kazanmak

BTC Turk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yarın oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yalçın, oyunsal anlamda sıkıntıları olmadığını, istatistiklerde de güçlü bir konumda bulunduklarını söyledi. 46 yaşındaki çalıştırıcı, “Son haftalarda savunmada bireysel hatalar yaptık. Alanya’ya bu nedenle yenildik. ancak Ankaragücü deplasmanında kazanarak moral bulduk” dedi.

Sergen Yalçın, büyük bir takımla oynayacaklarını söyleyerek, “Gökhan Töre ve Fofana sakattı. Bifouma da bu oyunculara katıldı. 3 kenar oyuncumuzun oynayamayacak olması üzücü ancak ligde bunlar oluyor. Her şeye rağmen en iyi şekilde hazırlanarak çıkacağımız Galatasaray maçında tek hedefimiz kazanmak” diye konuştu.