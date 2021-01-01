Sergen Yalçın: Tek hedef şampiyonluk

Camianın başarı için kenetlendiğini belirten Yalçın, “Taraftarımız sonuna kadar arkamızda. Biz de onlara elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Şu anda da iyi bir pozisyona geldik. Beşiktaş camiasının zaten olması gereken pozisyon bu. Bundan aşağıda olduğu zaman problem var demektir. Ben ’Biz şampiyonluğu hedef koyduk’ diyemem. Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda oynuyorsa hedefi onu kazanmaktır, ligde oynuyorsa şampiyon olmaktır. Başka bir hedefi yoktur. Tabii ki hedefimiz sonu görmek. Ancak o mesafe daha çok uzun. Daha erken, mart ayı geldiğinde bunları daha net konuşabiliriz” dedi. Türk futbolu ile Avrupa futbolu arasındaki makasın açıldığını anlatarak, “Bu makası kapatmak mümkün değil. Türkiye’den bir takımın şu anda Şampiyonlar Ligi’nde son 8’e kalması mümkün değil. Kulüplerin en az 5 sene kendi içlerine kapanması gerekiyor” diyen genç teknik adam, 2021 yılında yeni tip koronavirüs salgınının sona ermesini ve Beşiktaş’ın şampiyon olmasını diledi.