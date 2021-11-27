Süper Lig 'de 3 maçtır kaybeden Beşiktaş 14. hafta mücadelesinde sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Siyah-Beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Maçı kazanmak istediklerini belirten Sergen Yalçın, farklı bir dizilişle maça çıkacaklarını da değerlendirdi. 49 yaşındaki teknik adam sözlerinde Beşiktaş taraftarının desteğine de teşekkür etti.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kendi sahamızda oynuyoruz, kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki maçta istek ve arzu konusunda iyi sinyaller verdi. Bugün iyi bir oyunla kazanıp, başka bir moda geçmek istiyoruz kazanarak. Biraz diziliş farkı var, o kadar. Biraz daha ofansif futbol oynamak istiyoruz."

"Beşiktaş camiasının en büyük unsuru taraftarıdır. Taraftarın onaylamadığı yerde bizim durma ihtimalimiz yok. Taraftarımızın desteğine ve sabrına minnettarız, teşekkür ediyoruz. İstedikleri sonuçları vermek istiyoruz ama şu ana kadar mümkün olmadı."

"Çok beklenmedik şeyler oldu, çok bahane üretmek istemiyorum ama işler çok iyi gitmiyor gerçekten. Bugün iyi bir oyun ve iyi bir mücadeleyle kazanabilirsek, bundan sonrası için belki bir güven tazelemiş, motivasyon kazanmış oluruz. İnşallah böyle olur."