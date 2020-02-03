Sergen Yalçın: Takımın fizik sorunu var

Beşiktaş’ın başındaki ilk maçına Çaykur Rizespor deplasmanında çıkan ve sahadan 3 puanla ayrılmayı başaran Sergen Yalçın, takımıyla ilgili ilk ciddi tespitini yaptı.

Yalçın, takımın fizik olarak geride olduğunu belirtirken, bu sorunun bir an önce çözülmesi için düğmeye bastı.

Tecrübeli çalıştırıcı, takımın 90 dakika içerisinde son yarım saatte sıkıntı yaşadığının altını çizerken, “Bu fizik sorununun yanı sıra diğer bazı olumsuzlukları elbette bir anda ortadan kaldırmak kolay değil. Ancak tüm ekip olarak tüm sıkıntıları aşmakta kararlıyız. Her şeyi düzelteceğiz. Kondisyona yönelik idmanları biraz daha artıracağız” diye konuştu.