Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu: Bana asla yakışmaz

Beşiktaş 'ın Trabzonspor ile oynadığı dev maça taraftarlar damga vurdu. Siyah-beyazlı tribünlerin ilk tepkisi Valerien Ismael'e oldu. Karşılaşmanın 64'üncü dakikasında henüz değişiklik yapmayan Valerien Ismael'e yönelik "Ismael uyuma, değişiklik yapsana" tezahüratları tribünlerde yükseldi. Siyah-beyazlı taraftarlar Valerien Ismael'in oyundan aldığı Dele Alli'yi ıslıklayarak tepki gösterdi.





Beşiktaş'ta taraftarlar maçın son dakikalarında Valerien Ismael'e yönelik istifa şeklinde bağırdı. Bu sırada tribünlerde bazı taraftarlar "Sergen Yalçın" tezahüratlarında bulundu. Maç sonunda taraftarın istifa tezahüratlarına cevap veren teknik adam, "Türkçe bilmiyorum, maç hakkında konuşmak istiyorum" diye konuştu.

SERGEN YALÇIN SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Beşiktaş’ın eski Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı tribünlerin Valerien Ismael’i istifaya çağırıp, kendisi lehine tezahüratta bulunmasını normal karşıladı, ancak Fransız teknik adama arka çıktı.

Yalçın, “Taraftar istediği gibi bağırır, engelleyemezsiniz. Bu oyunda tepki de var, övgü de... Doğal karşılamak gerekir. Taraftar eleştirebilir, kızabilir, bu oyunun doğasında var. Bunlar, futbolun içinde olan doğal tepkilerdir. Kaldı ki Beşiktaş iyi bir takım... Bence zirvenin de en büyük ortaklarındandır. Öyle kalkıp, ah vahlar çekilecek bir tablo yok ki ortada. Puan cetveline baktığımızda herkesin hedefte olduğunu görüyoruz, yani herkes birbirine yakın... Öyle karalar bağlamaya da gerek yok” ifadelerini kullandı.





"BANA ASLA YAKIŞMAZ"

Sergen Yalçın, meslektaşı Valerian Ismael ve yeni transferlerle ilgili de şöyle konuştu:

“Takımın başında bir hoca var, onunla ilgili yorumlar yapmak hem doğru olmaz hem de bana asla yakışmaz. Ona saygısızlık olur. Bu konulara girmek istemiyorum. Sadece oyunsal anlamda biraz sıkıntı var. Kaldı ki, alınan oyuncular Preimer Lig’den geldiler. Hepsi de önemli isimler... Kariyerleri de bunun en büyük göstergesidir.”

Ligin uzun bir maraton olduğunu da hatırlatan başarılı teknik adam, “Biraz sabır ve destek gerekir. Taraftar neticede takımın hep başarılı olmasını, istiyorlar, tepkileri bundandır” yorumunu yaptı.

BARIŞ KÖPRÜSÜ CENK TOSUN

Trabzonspor karşısında Beşiktaş’ın ikinci golünü atarak beraberliği getiren Cenk Tosun, tribündeki taraftarla takım arasında barış köprüsü kurdu. Karşılaşma sonrasında siyah-beyazlı takımı alarak tribünlerin önüne götüren siyah-beyazlı golcü, adeta bir lider gibi davrandı ve taraftarının gönlünü aldı. Sahalarındaki son üç maçı kazanamadıklarını hatırlatan Cenk, “Taraftarımız bizi hep destekliyor. Onlara bir şey vermek istiyoruz” yorumunu yaptı.

KARTAL'DA İKİ KAYIP

Beşiktaş, Trabzonspor maçında sadece iki puan değil, iki yıldızını da kaybetti. Maçın 44. dakikasında sol uyluğunda ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal’ın sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama saptandığı, iki hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden ve dün MR’ı çekilen Wout Weghorst’un da adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği, bu futbolcunun da en az bir hafta görev yapamayacağı vurgulandı.

19 PUAN TOPLADI

Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş bu sezon Spor Toto Süper Lig 'de 10 maç oynadı. Siyah-beyazlılar bu süreçte rakiplerini 5 kez mağlup etti. Beşiktaş bu süreçte rakipleriyle 4 kez puanları paylaştı ve 1 maçta sahadan mağlup ayrıldı. Fransız teknik adamın öğrencileri 19 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 12 gol gördü.

(Skorer)



