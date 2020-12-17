Sergen Yalçın: Sportmenliğe aykırı ne söyledim?

Sergen Yalçın, 3-1 kazanılan Tarsus İdman Yurdu maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın özellikle geçtiğimiz hafta sonu kullandığı ifadeler nedeniyle PFDK'dan aldığı ceza hakkında konuştu.

Sergen Yalçın, "Güzel bir maç oldu. Tarsus İdman Yurdu takımını da tebrik ediyorum. İyi bir kadroyla çıktık, oynayanlar ligde de oynayan oyuncular. 7-8 oyuncuyu hafta sonu için değerlendirdik. Bireysel performanslardan memnumum. Oyuncular istekli, arzuluydu, iyi görüntü sergilediler"

"Sportmenliğe aykırı açıklama gerekçesiyle 36 bin TL para cezası aldım. Sportmenliğe aykırı ne var merak ediyorum. Hakaret yok, bir şey yok. Ben Türk futbolunun doğal yapısını anlattım, Türk futbolu ile ilgili düşüncelerimi belirttim. Sadece 'sezon başından beri VAR'da bizim maçlarımıza bakın' dedim. VAR daha lehimize karar vermedi, aleyhimize verilenlere bir baksınlar. Biz VAR'dan 5-6 puan kaybettiğimizi söylüyoruz, herhalde bunu söyleyebiliriz"

"Bir hafta önce Ghezzal'ın pozisyonuna devam deyip, öteki hafta bize karşı veriyorlar. Hangisi doğru, hangisi yanlış, kimse bilmiyor. Ceza alanı içinde nasıl penaltı olacak, hangisi verilecek kimse bilmiyor. Avantaj kuralında sarı kart göstermiyoruz deniyor, onu soruyoruz, bize verdin, kuralda yok diyorsun. Öbür maç lehime olunca uygulamıyorsun. Bu nasıl kural, onu soruyorum ben. Ne yapalım, bir şey konuşmayalım mı? Sonra kenarda nasıl duracağız? Konuşmak, hakkımızı savunmak zorundayız. Hata da yapabiliriz, belki pozisyonlara göre yanlış da söyleyebilirim ama genele baktığımızda lehime ne verilmiş? Benim kalecim 50 metreden kırmızı kart görüyor. Hakem 50 metreden kırmızı kart veriyor. VAR sistemi devreye giriyor. Ben sadece bunu söylüyorum. Bu açıklamalarım sportmenliğe aykırı ise özür dilerim yani." ifadelerini kullandı



