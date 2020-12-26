Sergen Yalçın: Serinin devamı gelecek

Süper Lig’in 12. haftasında lider Alanyaspor’a 2-1 kaybetmesinin ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Siyah-Beyazlılar; B.B. Erzurumspor ve Ankaragücü engellerini kayıpsız aşarak 2’de 2 yaptı. Son 9 lig mücadelesinde 7 galibiyet alarak tam 21 puan toplayan Kara Kartal’da teknik direktör Sergen Yalçın, çıkışlarının tüm hızıyla devam edeceğine inanıyor. Bu doğrultuda önceki gün elde edilen zaferin ardından oyuncularını motive etmeye devam eden başarılı hoca, zirve hedefleri doğrultusunda yollarına emin adımla devam etmeleri gerektiğini söyledi.

‘Hız kesmek yok!’

Ligde pazartesi günü Sivasspor’la Vodafone Park’ta oynayacakları mücadele öncesinde dün başlayan takım çalışmasında futbolcularıyla bir toplantı yapan Yalçın, yeni yol haritalarını paylaştı. Yalçın’ın, “Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısında tam istediğimiz gibi değildik ancak böyle zor bir deplasmandan 3 puanla dönmek önemli. Oyunumuzu geliştirmeye devam ederek galibiyet serimizi sürdüreceğiz. Güçlü ve formda bir ekibiz. Evimizde oynayacağımız Sivasspor maçıyla kazanmaya devam edeceğimizi umuyorum. Hız kesmeden çıkışımıza devam etmeliyiz” dediği öğrenildi.

Orhan Yıldırım